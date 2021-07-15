شكرا لقرائتكم خبر عن استهلاكيه (NCCI) يستند على دعم هام -تحليل صباحي- 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 69.50 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما قويا عند مستوى 65 فلس، وفي ظل ظهور تحسن على اداء مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع لمستوى المقاومة 75 فلس كمستوى اول ثم 84 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 67.6 وبين مستوى المقاومة هو 72.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد