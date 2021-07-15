شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي (ABK) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات رابع جلسات الأسبوع الحالي امس الاربعاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 211 فلس، مخترقا القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 207 فلس كمستوى اول ثم 200 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 216 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 209.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 211.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط