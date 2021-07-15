شكرا لقرائتكم خبر عن حيات كوم (HAYATCOMM) -تحليل صباحي- 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة اخرى لينهي تداولات امس الاربعاء عند مستوى 80 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يشير الى امكانية ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى المقاومة 82فلس وفي حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى 87 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 77 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 78.6 وبين مستوى المقاومة هو 81.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد