شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو (ALAFCO) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 219 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 222 فلس، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما قد يضغط على السهم مرة اخرى لاسفل للوصول لمستوى الدعم 210 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 224 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 217 وبين مستوى المقاومة هو 220 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط