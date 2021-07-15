شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة (JAZEERA) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم امس الاربعاء ليغلق عند مستوى 691 فلس، وذلك بعدما لامس هدفه السعري المتوقع عند مستوى 710 فلس، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، حيث يقابل عنده الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 660 فلس كمستوى اول ثم 620 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 710 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 660 فلس وبين مستوى المقاومة هو 700 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط