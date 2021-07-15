شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم تحت الضغوط البيعية منذ بداية الشهر الحالي، حيث اغلق امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 5.148 ريال، ليخسر بذلك مكاسبه الطفيفة التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انخفاضا لمستويات اقل قد تصل الى 5.11 ريال كمستوى اول ثم 5.05ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.18 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.10 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.17 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط