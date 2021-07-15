شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) يستعيد اتجاهه الصاعد -تحليل صباحي- 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استعاد السهم اتجاهه الصاعد على المدى القصير مرة اخرى ليغلق امس الاربعاء مرتفعا عند مستوى 19.82 ريال، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر ابريل من العام الحالي، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 19.50 ريال، ويتجه السهم حاليا لمستوى المقاومة التالي عند 20.50 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 19.40 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 19.55 وبين مستوى المقاومة هو 20.11 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد