شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني ارباح في الاجل القصير ليغلق امس الاربعاء عند مستوى 3.049 ريال، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، والذي يعد اشارة سلبية، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 3 ريال كمستوى اول ثم 2.90 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.13 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.01 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.08 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط