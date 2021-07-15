شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ودام الغذائية (WDAM) يتراجع مرة اخرى -تحليل صباحي- 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة اخرى ليغلق امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 4.305 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 4.10 ريال كمستوى اول ثم 3.50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.52 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.28 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.33 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط