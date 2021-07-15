شكرا لقرائتكم خبر عن شمال الزور (AZNOULA) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لينهي تداولات امس الاربعاء عند مستوى 222 فلس، في ظل استمرار تداول السهم في قناة هابطة متوسطة الأجل، وهو ما يشير الى ان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 218 فلس كمستوى اول ثم 210 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 227 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 220 فلس وبين مستوى المقاومة هو 223 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط