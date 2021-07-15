شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: نصر E70 أبرز خطوات التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والان مع تفاصيل الخبر
أضاف وائل يوسف لـ"الخليج 365" أن السيارة الكهربائية الجديدة، من أبرز خطوات التوجه نحو الاقتصاد الأخضر فى مصر ، لافتا أن العالم يعانى من خطر التغيرات المناخية وكثرة الانبعاثات الكربونية ،مما يؤدى لاستمرار ارتفاع درجات حرارة الأرض وبالتالى التأثير على الاحياء وذوبان الجليد.
أشار أن من أكثر الوسائل التى تصدر انبعاثات وسائل النقل ومن بينها السيارات، نتيجة استهلاك الوقود التقليدى، وبالتالى مع استخدام الكهرباء فى السيارات سيحد من استخدام الوقود التقليدى وسيحد بالتالى من الانبعاثات الضارة، مما يحمى البيئة بشكل عام.
وأضاف يوسف، أن التوسع فى انتاج السيارات الكهرباء يتزامن مع وجود وفرة فى انتاجها فى مصر سواء الكهرباء التقليدية، أو المتاحة من طاقة الشمس والرياح، علاوة على استخدام الغاز الطبيعى بدلا من الوقود وفقا للمبادرة الرئاسية ايضا ،مما يضع مصر فى مصاف الدول المحافظة على البيئة والتى تنفذ برامج الاقتصاد الأخضر.