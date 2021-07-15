شكرا لقرائتكم خبر عن 487 مليون ريال إنفاق المستهلكين بالدمام في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 10 يوليو الحالي، في الدمام بلغت 487.069 مليون ريال، مقابل 551.251 مليون ريال، منخفضة 11.6% عن الأسبوع قبل الماضي احتلت بهم المركز الثالث بين أكثر المدن إنفاقا عبر نقاط البيع.

وقال تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعي الصادر عن «ساما»: إن قيمة عمليات نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي انخفضت بنسبة 13%، مسجلة نحو 9.352 مليار ريال، مقابل 10.749 مليار ريال، في الأسبوع السابق عليه، بينما انخفض عدد العمليات المنفذة بنسبة 6.2% مسجلة 104.460 مليون عملية، مقابل 111.340 مليون عملية.

وبحسب التقرير تصدّر قطاع الأطعمة والمشروبات قائمة القطاعات الأكثر في عمليات نقاط البيع بنحو 1.327 مليار ريال، مقابل 1.696 مليار ريال، متراجعا بنسبة 21.7% في قيمة العمليات عن الأسبوع السابق له، فيما انخفض عدد العمليات بنسبة 6.2%، مسجلا 25.961 مليون عملية، مقابل 27.679 مليون عملية. وجاء في المركز الثاني قطاع المطاعم والمقاهي بعمليات بلغت قيمتها 1.267 مليار ريال، مقابل 1.405 مليار ريال، منخفضا 9.8%، فيما تراجع عدد العمليات بنسبة 4.8% مسجلا 29.610 مليون عملية، مقابل 31.111 مليون عملية.

وجاء في المرتبة الثالثة، قطاع السلع والخدمات المتنوعة بقيمة عمليات بلغت 894.643 مليون ريال، مقابل 1.050 مليار ريال، متراجعة بنسبة 14.8%، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع الملابس والأحذية بقيمة عمليات بلغت نحو 820.726 مليون ريال، مقابل 872.587 مليون ريال، منخفضا بنسبة 5.9% عن الأسبوع السابق عليه، فيما جاء خامسا قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت نحو 735.672 مليون ريال، مقابل 856.107 مليون ريال، بانخفاض قدره 14.1%.

ووفقًا للتقرير، جاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى لقيمة العمليات بنحو 2.980 مليار ريال، مقابل 3.208 مليار ريال منخفضة 9.6%، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.527 مليار ريال، مقابل 1.699 مليار ريال بانخفاض 10.1% وفي المرتبة الرابعة جاءت المدينة المنورة بقيمة عمليات بلغت 332.526 مليون ريال، مقابل 393.341 مليون ريال، متراجعة 15.5% بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة عمليات بلغت 317.874 مليون ريال، مقابل 353.087 مليون ريال، منخفضة بنسبة 10%.