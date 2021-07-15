شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا يدفع قيمتها السوقية أعلى 100 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "موديرنا" خلال تداولات اليوم الأربعاء بشكل حاد دافعا القيمة السوقية لها أعلى 100 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها، وذلك على أثر نجاح لقاح الشركة المضاد لفيروس كورونا.



وتتواصل الجهود حول العالم لمكافحة فيروس كورونا من خلال توزيع المزيد من اللقاحات المضادة للمرض، ومن أبرز هذه اللقاحات وأكثرها نجاحا في الوقاية من الفيروس فضلا عن أمان استخدامه – لقاح "موديرنا".



وارتفع سهم شركة التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الطبية الأمريكية بأكثر من 220% على مدار الاثنى عشر شهرا الماضية بفضل لقاح "كورونا".



تجدر الإشارة إلى أن وكالة الغذاء والدواء الأمريكية والجهات الصحية الأخرى أتاحت الاستخدام الطاريء للقاح "موديرنا" في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، وذلك بعد أيام فقط من إجازة استخدام لقاح "فايزر – بيونتك".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "موديرنا" بنسبة 4.9% وأغلق جلسة الأربعاء عند 246.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 249.9 دولار، وهو سعر دفع القيمة السوقية أعلى 100 مليار دولار، في حين سجل أقل سعر عند 237.2 دولار.