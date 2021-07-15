شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" ينخفض مع الضغوط على "ناسداك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "فيسبوك" خلال تداولات يوم الأربعاء وسط ضغوط على القطاع التكنولوجي مما دفع مؤشر ناسداك للإغلاق على انخفاض.



من جانبه، أعلن المدير التنفيذي لـ"فيسبوك" "مارك زوكربيرج" عن أن الشركة تنوي دفع ما يصل إلى مليار دولار إلى صناعي المحتوى على منصاتها الاجتماعية حتى عام 2022.



وأضاف "زوكربيرج" في بيان له على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أن الشركة تستهدف بناء أفضل محتوى للمبدعين، وهو ما سيدفعها لرصد تمويلات تزيد عن مليار دولار لاستثمارها في مكافآت لصانعي المحتوى على "فيسبوك" و"إنستجرام".



وأطلقت "فيسبوك" الأمريكية خلال الأشهر القليلة الماضية عدة مبادرات من شأنها دفع أموال للمبدعين وجذب أكبر قدر منهم ومن إبداعهم في صناعة المحتوى على منصات الشركة.



وتستعد "فيسبوك" والشركات التكنولوجية الأخرى للإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية عن الربع السنوي الثاني خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "فيسبوك" بنسبة 1.2% وأغلق جلسة الأربعاء عند 347.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 355.2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 346.7 دولار.