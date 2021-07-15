شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية عقب تصريحات رئيس الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول".



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 1% في الشهر الماضي بيما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.6%، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء بنسبة 1% متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.5%.



وفي تصريحات تم الإعداد لها سلفا للشهادة أمام الكونجرس الأمريكي، صرح "باول" بأن الفيدرالي لن يغير سياسته النقدية قريبا وأن سوق العمل لا يزال بعيدا عن المستهدف مشيرا إلى أن التضخم ارتفع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ومن المتوقع مواصلة الارتفاع في الأشهر القادمة.



ويرى "باول" أن ارتفاع التضخم جاء بسبب عوامل مؤقت نظرا لأن ارتفاع أسعار المستهلكين جاء نتيجة لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي مشددا على الالتزام بالسياسة النقدية الحالية من أجل دعم الاقتصاد.



هذا، ويتواصل صدور نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الثاني من العام الجاري.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 2.8% أو ما يعادل 2.12 دولار وأغلق عند 73.13 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 75.4 دولار وأقل سعر عند 72.2 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب 2.3% أو ما يعادل 1.73 دولار وأغلق عند 74.76 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 76.7 دولار وأقل سعر عند 73.7 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 44 نقطة) إلى 34933 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 35069 نقطة وأقل مستوى عند 34826 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 4374 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4393 نقطة وأقل مستوى عند 4362 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 14644 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14790 نقطة وأقل مستوى عند 14632 نقطة.