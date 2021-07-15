شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على ارتفاع بأكثر من 3% وسط انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ورغم بيانات صينية إيجابية بشأن الحصاد.



وأظهرت بيانات حكومية أن الصين حصدت كميات أكبر من القمح خلال فصل الصيف الجاري نتيجة زيادة المساحات المزروعة بالحبوب، وفقا لما ذكر مكتب الإحصاء.



وارتفع إنتاج الصين من حصاد القمح هذا الصيف بنسبة 2% مسجلا 134 مليون طن مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.



ومع ذلك، يرى محللون أن جودة محصول القمح في بعض المناطق المزروعة بالصين ربما تكون أقل من نظيرتها في العام الماضي، وذلك نتيجة سوء أحوال الطقس هذا العام.



وارتفع إجمالي إنتاج الصين من الحبوب في عام 2021 بنسبة 2.1% إلى 145.82 مليون طن مقارنة بالعام الماضي.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.38% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 92.8 نقطة وأقل سعر عند 92.3 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 3.3% إلى 6.54 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.57 دولار وأقل سعر عند 6.32 دولار.