شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ لأسعار الفضة عقب تصريحات "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن صدور تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول".



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 1% في الشهر الماضي بيما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.6%، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء بنسبة 1% متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.5%.



وفي تصريحات تم الإعداد لها سلفا للشهادة أمام الكونجرس الأمريكي، صرح "باول" بأن الفيدرالي لن يغير سياسته النقدية قريبا وأن سوق العمل لا يزال بعيدا عن المستهدف مشيرا إلى أن التضخم ارتفع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ومن المتوقع مواصلة الارتفاع في الأشهر القادمة.



ويرى "باول" أن ارتفاع التضخم جاء بسبب عوامل مؤقتة نظرا لأن ارتفاع أسعار المستهلكين جاء نتيجة لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي مشددا على الالتزام بالسياسة النقدية الحالية من أجل دعم الاقتصاد.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.38% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 92.8 نقطة وأقل سعر عند 92.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار الفضة بحلول الساعة 20:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 26.335 دولار للأوقية.