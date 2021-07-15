شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع تزامنا مع انخفاض الدولار وصدور بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشف بيانات حكومية عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 2.5% خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 2.2%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 2.3% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 2%.



وارتفع أيضا مؤشر أسعار التجزئة في بريطانيا بنسبة 3.9% خلال الشهر الماضي متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 3.4%.



وفي تصريحات تم الإعداد لها سلفا للشهادة أمام الكونجرس الأمريكي، صرح "باول" بأن الفيدرالي لن يغير سياسته النقدية قريبا وأن سوق العمل لا يزال بعيدا عن المستهدف مشيرا إلى أن التضخم ارتفع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ومن المتوقع مواصلة الارتفاع في الأشهر القادمة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3859، وسجل أعلى سعر عند 1.3893 وأقل سعر عند 1.38001.