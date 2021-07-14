«سعرها 90 ألف جنيه وتنتج 3 كيلو لبن فى اليوم».. تفاصيل أضخم وأغلى معزة فى مصر: سعر كيلو الجبن يصل لـ 500 جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - أيام تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، المناسبة الدينية التي تمتاز بإقبال كل مسلم مقتدر على التضحية بحيوان من "بهيمة الأنعام".

والأضحية من شعائر الإسلام المشروعة التي أجمع عليها المسلمون، ومن شروط الذبح أن يحدث ذلك في أيام عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق، وقيل إن ذلك من أسباب تسميتها أضحية.

الماعز الحجازى من الأنواع التى تتميز بشكل مختلف عن بقية الماعز، فلديه أذن طويله تصل حتى 75 سم وعرض الأذن حوالى 25 سم، كما أنها تتميز بحجمها الضخم نتيجة تطوير سلالات جديدة، فمن الجدير بالذكر أن تطوير هذه السلالة كانت فى الأساس على إيدى أهل الحجاز بالسعودية لذلك أطلق عليها الماعز الحجازى.



ويقول أشرف الدولى، "مربى الماعز النادر": "الماعز الحجازى تم تهجينه من خليط من الماعز البنجابي والقاموري والباكستاني، فهى تتسم بالضخامة ويصل سعرها في دول الخليج حسب النقاء والجمال إلى 100 ألف ريال وتدخل هناك مسابقات تسمى مسابقات الجمال ولا يقتنيها إلا الأثرياء". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأوضح: "أن طول الأذن من أسباب جمال الماعز الحجازى، كما أن طول الرقبة عنصر من عناصر جمالها فهى تتميز بالرقبة الطويلة كما أن ألوانها كثيرة منها الأبيض والأحمر والأصفر والأبيض ذو التنقيط الأزرق، والأسود وغيرها من الألوان".

وتابع: "أن سعر هذا النوع من الماعز في مصر يصل أحيانا حتى 90 ألف جنيه، وتنتج حوالى 3 كيلو لبن في اليوم الواحد وسعر الكيلو يتراوح بين 40 حتى 50 جنيها وسعر كيلو الجبن يصل في بعض الأحيان إلى 500 جنيه".