البترول: سداد 6.3 مليار دولار للشركات الأجنبية.. ومزايدات عالمية للتنقيب "غرب المتوسط"

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن هناك 1450 قرية، سيدخلها الغاز الطبيعي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهناك تنسيقا مع وزارة الإسكان للبدء في الصرف الصحي في البداية ثم البدء في وصلات الغاز، مشيرا إلى أن العمل يسير على قدم وساق مع كافة الجهات ضمن المبادرة، لإتمام خطوات التطوير.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "هناك بعض القرى تم توصيل الغاز بها، وأخرى انتهت توصيلات الصرف الصحي وسيتم البدء في العمل بها مباشرة، ومبادرة حياة كريمة تهدف بشكل كبير لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري".

وقال: "شركة أباتشي الأمريكية هى من الشركات الكبرى التي تعمل في مصر منذ 20 عاماً وتعمل في الصحراء الغربية، وناقش الوزير مع مسؤولي الشركة تدريب العناصر المصرية على أحدث التكنولوجيا، والرئيس استقبل رئيس الشركة وتم تناول بحث التعاون المشترك، ولقاء الرئيس مع الشركات العالمية يحفز شركات البترول على العمل والاستثمار، وخلال السنوات الماضية حققنا نجاحات كبيرة في الغاز والبترول والبتروكيماويات، وهناك مشروع كبير آخر وهو المركز الإقليمي للطاقة وهو ما يسعى إليه الرئيس".