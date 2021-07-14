شكرا لقرائتكم خبر عن فوز أبو السعد والمراغى ويعقوب بعضوية مجلس إدارة البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز كل من رانيا يعقوب، عن شركات الوساطة المالية فى انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية، بإجمالى أصوات بلغ 145 صوتا، وشوكت المراغى بـ 133 صوتا عن الشركات العاملة فى الأوراق المالية وأحمد أبو السعد بإجمالى أصوات بلغ 169 صوتا، وهاشم السيد عن الشركات المقيدة بالتزكية وداليا السواح عن شركات بورصة النيل.

كانت عملية فرز أصوات الناخبين المشاركين بانتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية للدورة الجديدة (2021-2025)، بمقر شركة مصر لنشر المعلومات، والتي يتنافس عليها 12 مرشحًا على حجز 5 مقاعد، بواقع 3 للشركات العاملة من شركات السمسرة وإدارة الأصول وواحد للشركات الصغيرة والمتوسطة، قد بدأت في وقت متأخر من مساء اليوم حيث حجز المرشح هاشم السيد مقعد الشركات المقيدة نتيجة عدم ترشح منافس له.

وتولى المستشار طارق حسن طنطاوي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات البورصة، فرز أصوات الناخبين بصناديق الاقتراع بحضور المرشحين أو من ينوب عنهم، ويتم نقل عملية فرز الأصوات على شاشة ضخمة خارج مقر الاقتراع لضمان متابعة عملية الفرز، على أن تعلن عن النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة.

وضمت قائمة مرشحي عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية (2021-2025)، 12 مرشحًا موزعين بين 6 مرشحين على مقاعد الشركات العاملة في الأوراق المالية (سمسرة) وهم أسامة شحاتة العضو المنتدب لشركة يونيفرسال لأعمال السمسرة في الأوراق المالية، إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، شوكت المراغي العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، محمد عسران العضو المنتدب لشركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

وضمت أسماء المرشحين عن قائمة الشركات العاملة في الأوراق المالية (بخلاف السمسرة)، وهم: أحمد أبو السعد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، محمد رضا رئيس مجلس إدارة شركة سوليد كابيتال للاستشارات، بعد انسحاب جمال فوزي فتح الله رئيس مجلس إدارة مجموعة بورتو القابضة.

وعلى منصب بورصة النيل كلًا من داليا السواح العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، محمد العزب خطاب رئيس مجلس إدارة شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري، وهاشم السيد مرشحًا وحيدًا على مقعد الشركات المقيدة.

واستعدت إدارة البورصة المصرية، لإجراء الانتخابات وسط إجراءات احترازية مشددة، ووضعت علامات على مدخل مقر شركة مصر لنشر المعلومات بالتجمع الخامس، لدخول المرشحين والناخبين بالكمامات، ووضعت لافتة حددت كيفية التصويت بداية من التوجه للاستعلام عن رقم الشركة من خلال القائمين على تنظيم العملية الانتخابية، ثم التوجه إلى القائمين بالتسجيل لإثبات الحضور، والحصول على بطاقة التصويت، ثم التأشير بعلامة صح على اسم المرشح/المرشحين في بطاقة التصويت طبقًا لقواعد التصويت الموضحة بالبطاقة، ثم وضعها في الصندوق المخصص لذلك، على أن يبدأ موعد التصويت من الساعة الثالثة حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما خصصت إدارة البورصة منصة للجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات البورصة، ووضعت أمامها صناديق شفافة لوضع بطاقات التصويت.