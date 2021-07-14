شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 14-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 14-7-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 9.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.003 مليار جنيه.

إيقاف تداول 25 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 25 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ غاز مصر، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، دلتا للطباعة والتغليف، مصر للزيوت والصابون، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، اودن للاستثمارات المالية، العربية للصناعات الهندسية، المنصورة للدواجن، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، جولدن تكس للأصواف، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الألومنيوم العربية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مصر بني سويف للأسمنت، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، مصر للأسمنت-قنا.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ شركة النصر للأعمال المدنية، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العربية لاستصلاح الأراضي.

البورصة تربح 9.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 9.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.003 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 519.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.5 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.04% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.75%، والعرب على 6.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.15% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 15.8 مليون جنيه، 74.9 ألف جنيه، 65.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 3.3 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 74.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.63%، ليغلق عند مستوى 10602 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2198 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 13044 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 4116 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 2422 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 3379 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 2887 نقطة.

وصعدت أسهم 114 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 46 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، 3.5 مليون سهم، 2.32 مليون سهم، 300 سهم، 5.8 مليون سهم، 50 ألف سهم، 17 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، 10 آلاف سهم، 5.2 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، المجموعة المصرية العقارية، النعيم القابضة للاستثمارات، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 1258 سهم، 3.9 مليون سهم، 50 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مستشفى النزهة الدولي 1000 سهم، 9 أسهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية 22.2 مليون سهم.

كما أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء 1.5 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

فوري

أعلنت شركة فوري، عن استثمارها في حصة أقلية من شركة المنيوز، وذلك في إطار جهود الشركة لإقامة شراكات استراتيجية مع شركات تكنولوجية تحظى بفرص نمو واعدة.

باندا

أعلنت الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 160 مليون جنيه إلى 290 مليون جنيه بزيادة قدرها 130 مليون جنيه موزعة على عدد 130 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها جنيه للسهم، وتمثل الزيادة نسبة 81.25% من قيمة رأس المال الحالي، وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين كلًا بنسبة حصته في رأس المال، ويتم سداد قيمة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا و/أو من الأرصدة الدائنة المستحقة لقدامى المساهمين.