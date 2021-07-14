إنشاء صوامع تخزين حبوب بميناءي جازان ورأس الخير باستثمارات 370 مليونا

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ووفقا للعقود الاستثمارية، تقدر الكمية السنوية التي سيتم مناولتها بنحو 2.8 مليون طن، فيما تبلغ حجم الاستثمارات التي ستضخ من قبل الشركة للموقعين حوالي 370 مليون ريال، وبمساحة تبلغ 30 ألف م2 بميناء جازان، و60 ألف م2 بميناء رأس الخير، وبإجمالي مساحة تخزين مليون طن دفعة واحدة.
ويتضمن العقد الذي يمتد 20 عاما على إنشاء عدد 16 صومعة، وتخزين طاقة كل صومعة 15 ألف بطاقة إجمالية 240 ألف طن، بالإضافة إلى إنشاء مجمع كامل لتوزيع وتوجيه الحبوب، ومنشأه خاصة للتغليف داخل الموقع، إلى جانب توفير عدد 4 معدات تفريغ مثبتة على الرصيف وفق أحدث طراز بطاقة تفريغ 600 طن بالساعة/ وحدة.
يذكر أن هذه العقود الاستثمارية الواعدة التي تعد رافدا من روافد منظومة الأمن الغذائي بالمملكة بالشراكة مع القطاع الخاص؛ تأتي انطلاقا للدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية بوصفهما من الممكنات الرئيسة لمختلف الصناعات والقطاعات المهمة، ومنها قطاع الأمن الغذائي.
كما تأتي انسجاما مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ نحو الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية الضخمة بالموانئ السعودية، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الموانئ إلى 90% بحلول عام 2030، بما يخدم في إقامة مشروعات تنموية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.
وتسعى الهيئة العامة للموانئ على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تحقيق مزيد من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.
إنشاء صوامع لتخزين الحبوب بميناءي جازان ورأس الخير
- حجم الاستثمارات 370 مليون ريال
- الكمية السنوية 2,880,000 طن
- إجمالي مساحة التخزين 1,000,000 طن
المساحة
- 30,000 م2 بميناء جازان
- 60,000 م2 بميناء رأس الخير
- مدة العقد 20 عاما
العقد يتضمن:
- إنشاء 16 صومعة تخزين بطاقة إجمالية 240 ألف طن.
- إنشاء مجمع لتوزيع وتوجيه الحبوب.
- منشأة خاصة للتغليف داخل الموقع.
- توفير 4 معدات تفريغ مثبتة على الرصيف بطاقة تفريغ 600 طن بالساعة.
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