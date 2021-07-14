شكرا لقرائتكم خبر «سكني» يقدم خدماته لمنسوبي «البيئة» و«المياه» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية مذكرتي تفاهم مع برنامج (سكني) التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف تقديم الخدمات السكنية لمنسوبي الوزارة والشركة من مستحقي الدعم السكني، وذلك بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وقّع المذكرة كل من وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للخدمات المشتركة علي عسيري، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمياه المهندس محمد الموكلي، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني عصام الغامدي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود برنامج (سكني) لتسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول وزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتستهدف مذكرتا التفاهم تعزيز التعاون المشترك بين جميع الجهات، والتعريف بدور برنامج (سكني) التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والخدمات المقدمة من قبلها لمنسوبي (البيئة) من خلال مراكز سكني الشامل أو منصة سكني، إضافة إلى توفير عروض مناسبة من القطاع الخاص، وتطوير أراضي الوزارة، حيث تأتي هاتان المذكرتان استكمالا لاتفاقيات سابقة وقعتها وزارة البلدية والشؤون القروية والإسكان مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة.

‏يذكر أن برنامج (سكني) يستعرض عبر موقعه وتطبيقه 101 مشروع سكني تحت الإنشاء توفر 144 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات تتوزع في مختلف مدن المملكة ومناطقها، وأكثر من 180 ألف أرض سكنية ضمن 223 مخططا، كما يقدم البرنامج العديد من الخدمات التي تتضمن (التصاميم الهندسية)، وإصدار رخص البناء الكترونيا، وإصدار شهادات التصرفات العقارية، وخدمة المستشار العقاري وغيرها من الخدمات.