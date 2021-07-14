شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على الزيادات فى أجور الموظفين بداية من يوليو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال منشور لوزارة المالية، إنه اعتباراً من أول يوليو 2021، لا يجوز أن يقل الحد الأدني لإجمالي أجر الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، المحسوب وفق الدرجة الوظيفية أو ما يعادلها على النحو الموضح بالجدول التالى:



منشور المالية

وكشفت أرقام الموازنة، أن حجم الأجور بالعام المالي الجديد، 361 مليار و50 مليون جنيه، مقارنة بنحو 335 مليار جنيه في العام المالي المنتهي ، وبلغت زيادة الأجور والبدلات النقدية والعينية، والمزايا التأمينية، الاحتياطات العامة بالموازنة الجديدة 19.7 مليار جنيه، حيث تبلغ في لعام المالي الجديد 270 مليار و743 مليون جنيه، مقابل 251 مليار و44 مليون جنيه العام الحالي.

وتبلغ زيادة أجور بالنسبة الأجر الأساسي بقيمة 37.3 مليار جنيه بالعام المالي الجديد 2021/2022، مقابل 34.6 مليار جنيه العام المالي الحالي 2020/2021.

وتضمنت زيادة مخصصات الوظائف المؤقتة لتشمل 39.2 مليون جنيه مكافآت شاملة للخبراء الوطنيين، 31.7 مليون جنيه مكافآت الشاملة للخبراء الأجانب، 2.6 مليار جنيه أجور موسميين، و500 ألف جنيه خلال العام الجديد مكافآت الصبية.



منشور المالية