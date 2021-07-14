شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعزز مكاسبه أعلى مستوى 1800 دولاراً للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب تصريحات "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الفيدرالي.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 1% في الشهر الماضي بيما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.6%، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء بنسبة 1% متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.5%.



وفي تصريحات تم الإعداد لها سلفا للشهادة أمام الكونجرس الأمريكي، صرح "باول" بأن الفيدرالي لن يغير سياسته النقدية قريبا وأن سوق العمل لا يزال بعيدا عن المستهدف مشيرا إلى أن التضخم ارتفع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ومن المتوقع مواصلة الارتفاع في الأشهر القادمة.



ويرى "باول" أن ارتفاع التضخم جاء بسبب عوامل مؤقت نظرا لأن ارتفاع أسعار المستهلكين جاء نتيجة لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي مشددا على الالتزام بالسياسة النقدية الحالية من أجل دعم الاقتصاد.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.38% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 92.8 نقطة وأقل سعر عند 92.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 18:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1825.8 دولار للأوقية.