شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يبقي على خسائره عقب تصريحات "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية، وأبقت العملة الأمريكية على خسائرها في أعقاب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول".



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 1% في الشهر الماضي بيما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.6%، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء بنسبة 1% متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.5%.



وفي تصريحات تم الإعداد لها سلفا للشهادة أمام الكونجرس الأمريكي، صرح "باول" بأن الفيدرالي لن يغير سياسته النقدية قريبا وأن سوق العمل لا يزال بعيدا عن المستهدف مشيرا إلى أن التضخم ارتفع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ومن المتوقع مواصلة الارتفاع في الأشهر القادمة.



ويرى "باول" أن ارتفاع التضخم جاء بسبب عوامل مؤقت نظرا لأن ارتفاع أسعار المستهلكين جاء نتيجة لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي مشددا على الالتزام بالسياسة النقدية الحالية من أجل دعم الاقتصاد.



هذا، ويتواصل صدور نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الثاني من العام الجاري.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.38% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 92.8 نقطة وأقل سعر عند 92.3 نقطة.