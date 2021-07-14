شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد خسائره رغم بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، وزادت خسائرها على الرغم من صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت انخفاضا أعلى من التوقعات.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 7.9 مليون برميل إلى 437.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 4.9 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 4.1 مليون برميل خلال نفس الفترة.



هذا، وذكرت وكالة "رويترز" تقلا عن مصادر مطلعة بأن السعودية والإمارات تمكنتا من حل الخلاف بينهما بشأن سياسة الإنتاج، وذلك عن طريق تحديد مستوى إنتاج مرجعي أعلى للإمارات عند 3.65 مليون برميل يوميا بعد انتهاء العمل باتفاق "أوبك بلس" الجاري والذي سينتهي في أبريل/نيسان عام 2022.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.38% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 92.8 نقطة وأقل سعر عند 92.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 17:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.9% إلى 73.07 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 75.4 دولار وأقل سعر عند 72.2 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب 2.4% إلى 74.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 76.7 دولار وأقل سعر عند 73.7 دولار.