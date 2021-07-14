شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الكندي بعد قرار متوقع بشأن الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو إيجابي في أعقاب قرار متوقع بشأن معدل الفائدة.



وأبقى البنك المركزي الكندي على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير في خطوة توقعتها الأسواق إلى حد كبير.



وذكر البنك المركزي في بيانه أنه يلتزم بسياسته النقدية الحالية بتثبيت الفائدة قرب الصفر من أجل إنعاش النمو الاقتصادي.



وفي سياق متصل، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" بأن الفيدرالي لن يغير سياسته النقدية قريبا وأن سوق العمل لا يزال بعيدا عن المستهدف مشيرا إلى أن التضخم ارتفع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ومن المتوقع مواصلة الارتفاع في الأشهر القادمة.



ويرى "باول" أن ارتفاع التضخم جاء بسبب عوامل مؤقت نظرا لأن ارتفاع أسعار المستهلكين جاء نتيجة لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي مشددا على الالتزام بالسياسة النقدية الحالية من أجل دعم الاقتصاد.



وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:12 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 0.7986، وسجل أعلى سعر عند 0.8048 وأقل سعر عند 0.7983.