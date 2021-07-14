شكرا لقرائتكم خبر مطلع أغسطس.. الصيدليات غير ملزمة بطباعة التسعيرة على غلاف المستحضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل لن تكون المنشآت الصيدلانية ملزمة بطباعة التسعيرة الرسمية على غلاف المستحضر الخارجي، بناء على التعديل الجديد في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المنشآت الصيدلانية ستكون ملزمة بإضافة «باركود» ثنائي الأبعاد تتم قراءته عبر تطبيق «طمني» التابع للهيئة، ويحتوي على السعر الفعلي والفوري ورقم تسجيل المستحضر.

ويحق للشركات بيع المستحضر بسعر أقل من السعر المحدد في الباركود، ولا يسمح لهم بزيادته.

وقالت الهيئة إنه اعتبارا من 1/‏ 8/‏ 2021 ستكون عملية طباعة السعر ورقم التسجيل على عبوات المستحضرات الصيدلانية والعشبية «اختيارية» وليست «إلزامية»، على أن تتم إضافة «باركود» متضمن السعر الفعلي وكافة معلومات التسجيل الخاصة بها، وذلك سعيا منها لمواكبة المستجدات في مجال الخدمات التي تقدمها لضمان توفر الدواء والتأكد من سلامته وفعاليته وتتبعه.

وأضافت أنه نظرا للتغير في تسعيرة بعض المستحضرات بين فترة وأخرى لأسباب متعددة ينتج عنها وجود سعرين للمستحضر الواحد، إذ تضطر المنشآت على إثر ذلك إلى سحب المنتجات لإعادة طباعة التسعيرة الجديدة، وهو ما قد ينتج عنه نقص في التوفر أو انقطاع للدواء، مما يؤثر سلبا على المستهلك والمستثمر.

وتنص المادة 14/2 من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية السابقة أنه «لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية ما لم يكن مطبوعا على غلافها الخارجي التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل وتكون مسجلة في نظام التتبع الالكتروني ويحق لمدير الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين الأدوية المخالفة، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن المخالفات»، بينما تنص المادة 19/2 من اللائحة المحدثة أنه «لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية ما لم تكن مسجلة في نظام التتبع الالكتروني ويجب على مدير المنشأة الصيدلية أن يرفض قبول وتخزين الأدوية المخالفة لذلك، كما يجب عليه إبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن المخالفات».

ويمكن للمستهلكين معرفة السعر الفعلي للمستحضرات الصيدلانية من خلال قراءة «الباركود» في تطبيق «طمني» التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء والمتاح باللغتين العربية والإنجليزية على نظامي التشغيل «IOS» و»أندرويد» من خلال الرابط: (https://tameni.sfda.gov.sa/).

وتؤكد «الهيئة» أن عمليات المراقبة وتلقي الشكاوى مستمرة كونها هي الجهة المسؤولة عن تسعير وإعادة تسعير الأدوية بسعر مناسب يضمن توفرها للمريض، ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف «الهيئة» عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999) أو من خلال تطبيق «طمني».