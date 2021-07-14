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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وقع مذكرة تفاهم مع وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان الدكتور ساهيل ببابيف اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال تطوير سياسات سوق العمل، وتبادل الخبرات والمعلومات والوثائق التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وتنسيق المواقف المشتركة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية، حيث تعد هذه الاتفاقية الأولى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان في مجال العمل.



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