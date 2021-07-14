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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤسسة الحبوب بدأت بإيداع مستحقات الدفعة الرابعة من مزارعي القمح المحلي الذين وردوا الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الالكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للحبوب. وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 100.628.163 ريالا، وذلك لـ281 مزارعا، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم 284.514.820 ريالا لـ 877 مزارعا وبكمية 219.926 طنا.



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