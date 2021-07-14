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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بمشروع دعم تسويق وتجهيز الأغذية العضوية، وقعت مذكرة تفاهم مع إحدى شركات التجارة الالكترونية، لوضع لمساتها الأخيرة لإطلاق منصة (الكترونية) التي تتيح للمزارعين العضويين إجراء عمليات البيع عن طريقها.

وتهدف المنصة إلى تطوير عمليات تسويق المنتجات الزراعية العضوية وبيعها الكترونيا، وإتمام جميع العمليات اللوجستية من خلال منصة الكترونية تمكن المزارعين العضويين من إنشاء متاجر الكترونية يتم عبرها عرض منتجاتهم على التجار، وربط عمليات النقل وتوصيلها للمستهلك، وإتمام عمليات الدفع بكل سهولة.

وتأتي المبادرة تأكيدا لمواكبة الشراكات لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الرقمي، وتوجهات المملكة في مشاريع التنمية المستدامة والاهتمام بمختلف القطاعات الحيوية كالزراعة العضوية، ودعما للمزارعين العضويين وتمكينهم من عرض منتجاتهم وتسويقها.