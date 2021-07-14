وزارة البيئة

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وتهدف المنصة إلى تطوير عمليات تسويق المنتجات الزراعية العضوية وبيعها الكترونيا، وإتمام جميع العمليات اللوجستية من خلال منصة الكترونية تمكن المزارعين العضويين من إنشاء متاجر الكترونية يتم عبرها عرض منتجاتهم على التجار، وربط عمليات النقل وتوصيلها للمستهلك، وإتمام عمليات الدفع بكل سهولة.
وتأتي المبادرة تأكيدا لمواكبة الشراكات لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الرقمي، وتوجهات المملكة في مشاريع التنمية المستدامة والاهتمام بمختلف القطاعات الحيوية كالزراعة العضوية، ودعما للمزارعين العضويين وتمكينهم من عرض منتجاتهم وتسويقها.
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