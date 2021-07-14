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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حثت الأفراد من المواطنين والمقيمين على اغتنام أيام الحج الفضيلة بإخراج زكاتهم اختياريا عبر خدمة (زكاتي) الالكترونية بشكل سهل وميسر، حيث تسلم مبالغ الزكاة الواردة إلى مستحقيها في الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتتضمن الخدمة منصتين الكترونيتين، هما الموقع الالكتروني (Zakaty.gov.sa) وتطبيق (زكاتي) على الهواتف الذكية، حيث تتيح المنصتان إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، سواء كانت أموالا أو ذهبا أو فضة أو أسهما وغيرها، ودفع الزكاة بشكل موثوق وميسّر وسريع، مع إصدار فاتورة للعملية، إضافة إلى التذكير بمواعيد الزكاة.



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