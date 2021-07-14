«شروطها .. الفئات المستفيدة.. معدل الفائدة ومدة التمويل».. كيف تحصل على شقة من خلال مبادرة التمويل العقارى الجديدة؟.. إنفوجراف

الشارقة - اميمة ياسر - كشف البنك المركزي المصري، عن مبادرته الجديدة للتمويل العقاري، والتي يدعمها بمائة مليار جنيه عبر المصارف وشركات التمويل العقاري، من أجل تيسير شراء الوحدات السكنية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

مبادرة التمويل العقاري التي كشف عنها البنك المركزي جاءت في الأساس استجابة لطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بإتاحة الفرصة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، من أجل الحصول على إسكان مناسب بأسعار ملائمة.

وتسمح المبادرة لهذه الفئات بالحصول على السكن عبر تمويل طويل الأجل يصل حتى عشرات الأعوام، ما يسمح لهم بسداد التكلفة بطرق ميسرة لا تثقل كاهل الفرد أو الأسرة بالأعباء المادية.

كما تتيح للعاملين في المهن الحرة والحرف وكذلك أصحاب الاحتياجات الخاصة، ممن لهم دخل، وأيضا أصحاب المعاشات، فرصة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة، حسبما نشر موقع "سبوتنيك".

وقالت، وكيلة محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، رنا بدوي، إن المبادرة شملت الفئات الحرة تلك، بغض النظر عن وجود أجر ثابت أو الالتفات لطرق التمويل العادية، لأنه تم التركيز على دراسة وضع كل عميل وفق أساليب مختلفة مثل فواتير الدفع، وفقا لبوابة الأهرام.

وتيسيرا على المواطنين فى فهم مبادرة التمويل العقارى الجديدة ذات الفائدة الـ3%، ولمعرفة كيفية الحصول على وحدة سكنية فى 5 دقائق فقط.. نوضح لكم أبرز الأوراق والشروط المطلوبة.