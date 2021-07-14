شكرا لقرائتكم خبر عن أنعام القابضة تتقدم بملف زيادة رأسمالها للسوق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وأفادت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه قد تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) مستشاراً مالياً للطرح، هذا وستقوم الشركة بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات في هذا الشأن.

وكان مجلس إدارة المجموعة قد أوصى بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 210 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة والاستحواذ على أصول مربحة وشراء شركات وأصول مدرة للدخل أو استثمارها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 2.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 498 ألف ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض الإيرادات والمبيعات للربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 40% وذلك نتيجة انخفاض مبيعات القطاع الزراعي للربع الحالي بنسبة 100% مقارنة بالربع السابق مما ادي الي انخفاض تكاليف المبيعات بنسبة 35%.