شكرا لقرائتكم خبر عن زهرة الواحة تُجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 60 مليون ريال مع "الإنماء" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الضوابط الشرعية بقيمة 60 مليون ريال من مصرف الإنماء.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الهدف من التمويل هو فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام.

وبحسب البيان، تمتد التسهيلات من 14 يوليو الجاري حتى 30 يونيو 2020، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لامر مقدم من قبل الشركة باجمالى قيمة التسهيلات.

ويُذكر أن الشركة أعلنت جددت اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 82.175 مليون ريال مع البنك العربى الوطني، تمتد من 8 يوليو الجاري الى 31 مايو 2020، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لامر مقدم من قبل الشركة باجمالى قيمة التسهيلات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 20.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 12.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض تكلفة البضاعة المباعة، وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع، وانخفاض المصروفات الادارية والعمومية، انخفاض تكاليف التمويل، ارتفاع الارباح الاستثمارية وايرادات غير النشاط.