شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع مؤشر البورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة، لعل أبرزها ارتفاع مؤشر البورصة المصرية خلال تداولات اليوم، وفى سياق السطور التالية نستعرض أبرز الأخبار الاقتصادية.

منظومة الفاتورة الإلكترونية نقلة نحو عصر جديد

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية، تقوم المصلحة بالتواصل المستمر مع كافة القطاعات فى المجتمع المصرى وذلك للتعرف على المشكلات التى تواجههم وخاصة القطاع السياحي، وكذلك تقديم التوعية اللازمة بكافة مستجدات الشأن الضريبى، ومنها مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، والتى ستعود بالنفع على كافة الممولين، ومن أهم هذه المشروعات منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ولفت عبد القادر، إلى أن المصلحة حريصة كل الحرص على إنهاء كافة النزاعات والمشكلات مع أية أنشطة، وخاصة مع قطاع السياحة فنحن يهمنا مصلحة شركات السياحة حتى يكون موقفها الضريبي سليم، خاصة فى ظل الظروف التى يشهدها قطاع السياحة فى ظل جائحة كورونا، حيث تم تقديم عدة تيسيرات ضريبية لقطاع السياحة خلال أزمة فيروس كورونا ، قائلًا إننا ندعم قطاع السياحة بكل ما لدينا من تسهيلات وإجراءات، لما له من أهمية كبيرة لاقتصاد الدولة.

وأشار عبد القادر إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

أول أكتوبر آخر موعد لتسجيل جهات بيع السلع والخدمات بالفاتورة الإلكترونية

أكد محمد معيط ،وزيرالمالية ، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢١، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإلزام وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل، وذلك باستثناء الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة، بناءً على عرض وزير المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه، وفقًا لقرار رئيس الوزراء، يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر 2021.

الإحصاء: 106 آلاف خط تليفون بالقطاع الحكومى عام 2020

أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 2019/2020، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من المؤشرات الهامة، حيث قدرت البيانات عدد الخطـوط التليفونيـة بالقطـاع الحكومـي بنحو 106.1 ألف خـط عــام 2019/2020، مقابـل 114 ألـف خط عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 7%.

وقالت البيانات إن عدد مشتركي الانترنت عن طريق،ADSL بلغ 8 ملايين مشترك في يونيو 2020 مقابل 6.9 مليون مشترك في يونيو 2019 بنسبة زيادة قدرها 16.1%، كما بلغ عدد مستخدمي الانترنت عـن طريق الهاتف المحمول 41.8 مليون مستخدم في يونيو 2020 مقابل 36.5 مليون مستخدم في يونيو 2019 بنسبة زيادة قدرها 14.5%.

أما عدد مستخدمي الانترنـت عن طريق USB Modem فقد بلغ 2.2 مليون مستخدم في يونيو 2020، مقابل 2.9 مليون مستخدم في يونيو 2019 بنسبة انخفاض قدرها 22.5٪، فيما بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 96.6 مليون خط في يونيو 2020 مقابل 94.0 مليون خط في يونيو 2019 بنسبة زيادة قدرها 2.8%.

وأرتفع عدد السنترالات ليصل إلى 1553 سنترال عام 2019/2020 مقابل 1550 سنترال عام 2018/2019 بنسبة زيادة بلغت 0.2٪، وبلغت حمولة السنترالات 22.8 مليون خط عام 2019/ 2020 مقابل 21.6 مليون خط عام 2018/ 2019 بنسبة زيادة بلغت 5.8٪.

ارتفاع مؤشرات البورصة

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 9.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.003 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.63%، ليغلق عند مستوى 10602 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2198 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 13044 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 4116 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 2422 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 3379 نقطة.