شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات السعودية والكويت وأبو ظبى بجلسة الأربعاء.. وتراجع دبى والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالى بنسبة 0.19% خاسرًا 5.44 نقطة ليغلق عند مستوى 2755.45 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي بنسبة 0.03% خاسرًا 0.4 نقطة ليغلق عند مستوى 1571.68 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.47% رابحًا 10.43 نقطة ليغلق عند مستوى 7079.502 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بارتفاع 6 قطاعات.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بنسبة 0.39% رابحا 42.22 نقطة ليغلق عند مستوى 10778.07 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.37% رابحًا 554.52 نقطة ليغلق عند مستوى 23919.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 199 مليون سهم بقيمة 6.8 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها النقل بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.21%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.93%.

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالى بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.19% خاسرًا 5.44 نقطة ليغلق عند مستوى 2755.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 160.8 مليون سهم محققة ما قيمته 198.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2100 صفقة لعدد 29 سهمًا، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.93%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.6%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.23%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.77%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.5%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%.

وقفزت 6 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 5.86%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.53%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 8.3%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5.4 مليون ورقة بقيمة 21.8 مليون درهم.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.03% خاسرًا 0.4 نقطة ليغلق عند مستوى 1571.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.1 مليون سهم بقيمة 434.3 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة 21.23% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.39%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.33%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%، كما هبطت أسهم شركة البحرين الوطنية القابضة، مجموعة جي إف إتش المالية، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.28%، 0.94%، 0.45%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 1.02% مدفوعًا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.85%، وصعد سهمي شركة ناس والبنك الأهلي المتحد بنسبة 7.69%، 1.29%.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% رابحًا 10.6 نقطة ليغلق عند مستوى 6368.45 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% رابحًا 11.12 نقطة ليغلق عند مستوى 6904.76 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% رابحًا 9.75 نقطة ليغلق عند مستوى 5328.44 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.31% رابحًا 17.36 نقطة ليغلق عند مستوى 5552.36 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 178.8 مليون سهم بقيمة 30.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8648 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 0.28%، أعقبه قطاعي الصناعة والعقار بنسبة 0.27%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.45%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.1%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والمواد الأساسية بنسبة 0.07%، 0.06%، على التوالي.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.47% رابحًا 10.43 نقطة ليغلق عند مستوى 7079.502 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.243 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 283.9 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار درهم عبر تنفيذ 6906 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها البنوك بنسبة 0.6%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.24%، ثم قطاعي التأمين والطاقة بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 3.87%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.36%.

وارتفع 11 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 14.71%، ثم سهم "شركة ألفا ظبي القابضة" بنسبة 4.52%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 3.23%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 9.65%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 4.95%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 348 مليون درهم.