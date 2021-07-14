شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل تواصل مكاسبها لتقترب من 19 ألف دولار للطن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والتوقعات بقوة الطلب على المعدن من قبل صناعة السيارات.



وأشادت شركات السيارات على رأسها "تسلا" بإمكانات النيكل في صناعة البطاريات المستخدمة لتشغيل السيارات الكهربائية فضلا عن إمكاناته في صناعة الصلب.



يأتي ذلك في ظل إشارات على تباطؤ التعافي الاقتصادي في الصين بالتزامن مع زيادة المخزونات من النحاس، وهو ما ضغط على الأسعار.



وفي خطوة تبدو محاولة لدعم النمو المتباطيء، قرر البنك المركزي الصيني خفض متطلبات الاحتياطيات لدى البنوك، كما قررت البنوك الصينية تمديد أجل قروض جديدة في يونيو/حزيران بلغت قيمتها 2.12 تريليون يوان أي ما يعادل 327 مليار دولار مقارنة بقيمة القروض التي قدرت بنحو 1.5 تريليون يوان في مايو/أيار.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 92.8 نقطة وأقل سعر عند 92.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 13:53 بتوقي جرينتش بنسبة 1.2% إلى 18785 دولارا للطن.