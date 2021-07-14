شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع عقب تصريحات رئيس الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول".



وفي تصريحات تم الإعداد لها سلفا للشهادة أمام الكونجرس الأمريكي، صرح "باول" بأن الفيدرالي لن يغير سياسته النقدية قريبا وأن سوق العمل لا يزال بعيدا عن المستهدف مشيرا إلى أن التضخم ارتفع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ومن المتوقع مواصلة الارتفاع في الأشهر القادمة.



ويرى "باول" أن ارتفاع التضخم جاء بسبب عوامل مؤقت نظرا لأن ارتفاع أسعار المستهلكين جاء نتيجة لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي مشددا على الالتزام بالسياسة النقدية الحالية من أجل دعم الاقتصاد.



هذا، ويتواصل صدور نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الثاني من العام الجاري.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 13:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 110 نقاط) إلى 34999 نقطة، وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 18 نقطة) 4387 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 89 نقطة) إلى 14767 نقطة.