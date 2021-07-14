شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء 14-7-2021 فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 14-7-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر1 يورو 4.42 ريال سعودى، فيما سجل 1جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالي 2.79 ريال سعودي.





وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.42 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.19 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 3.00 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.79 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.47 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 219.24 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 219.24 ريال بما يعادل 58.46$ سعر الذهب عيار 22بنحو 200.97 ريال بما يعادل 53.59$ سعر الذهب عيار 21بنحو 191.84 ريال بما يعادل 51.15$ سعر الذهب عيار 18بنحو 164.43 ريال بما يعادل 43.84$ سعر الذهب عيار 14بنحو 127.89 ريال بما يعادل 34.10$ سعر الذهب عيار 12بنحو 109.62 ريال بما يعادل 29.23$ سعر أوقية الذهببنحو 6,818 ريال بما يعادل 1,818$ سعر جنيه الذهببنحو 1,535 ريال بما يعادل 409.21$ سعر كيلو الذهببنحو 219,236 ريال بما يعادل 58,457$