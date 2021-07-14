شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مورجان ستانلي (MS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.50% بما يعادل 0.46 نقطة ليستقر على سعر 93.21 دولار، ليستعد السهم بهذا الارتفاع الأخير مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 94.25.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 94.25، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة النفسي 100.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد