شكرا لقرائتكم خبر عن نايك في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم نايك (NKE) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.14% بما يعادل -0.23 نقطة ليستقر على سعر 161.59 دولار، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 161.65، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 170.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه