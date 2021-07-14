شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أوراكل (ORCL) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد عن طريق جني أرباحه، كما يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.01% بما يعادل -0.01 نقطة ليستقر على سعر 87.07 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 84.90، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 90.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه