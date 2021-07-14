شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يعاود الارتفاع – تحليل – 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة أدوبي سيستم (ADBE) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.80% بما يعادل 4.81 نقطة ليستقر على سعر 605.01 دولار، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، كما يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 606.75، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة 630.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد