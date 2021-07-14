شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قبل انطلاق شهادة "جيروم باول" أمام الكونغرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بجانب عزوف المستثمرين عن بناء مراكز شرائية جديدة ، انتظارا للشهادة النصف سنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ، والتي من المتوقع أن توفر رؤية أكثر وضوحا حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار قرابة 0.3 % إلى مستوى 92.51 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.80 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.82 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية ،عقب صدور بيانات قوية عن مستويات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة.

أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين فى حزيران/يونيو بأسرع وتيرة فى 13 عاما تقريبا ، الأمر الذي زاد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي ،وعزز احتمالات قرب البدء فى تقليص برنامج شراء السندات المحفز للاقتصاد الأكبر فى العالم.

ومن أجل الحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية ،ينتظر المستثمرين بشغف الشهادة النصف سنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول " التي تنطلق بحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي.

الإفصاح عن المزيد من التوضيحات حول الموعد المناسب لتقليص برنامج شراء السندات ،والتي تعتبر خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة ، سوف يصب فى اتجاه تعزيز مراكز شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.