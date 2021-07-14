شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبتعد عن ذروة قياسية بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدة عن أعلى مستوياتها على الإطلاق ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بجانب العزوف عن المخاطرة ، قبل انطلاق شهادة رئيس البنك الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:11 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بأقل من 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق مستوي قياسي جديد عند 461.38 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بنسبة 0.9% ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح بعد موجة من المكاسب القوية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم قرابة 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.35% ،فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق مستوى قياسي جديد عند 4,392.37 نقطة.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،انخفضت الأسهم الأمريكية بعدما أظهرت بيانات ارتفاع وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة بأسرع وتيرة فى 13 عاما ،الأمر الذي زاد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

ومن أجل الحصول على المزيد من الأدلة حول احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية ، ينتظر المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، تحديدا بحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش ، الشهادة النصف سنوية لرئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس الأمريكي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ،وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس قرابة 0.2% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.