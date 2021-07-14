شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على مكاسبه قبل شهادة "جيروم باول" أمام الكونغرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بدعم انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ،قبل انطلاق الشهادة النصف سنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونغرس الأمريكي.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.5% إلى 1,817.60$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,807.74$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,804.56$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، مع تمسك بالتداول فوق حاجز 1.800$ للأونصة ، بالرغم من الصعود القوي لمستويات الدولار الأمريكي.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بنسبة 2.1% ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، الأمر الذي يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،قبل انطلاق الشهادة النصف سنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" ،والتي من المتوقع أن توفر رؤية أكثر وضوحا حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

تنطلق بحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش بالعاصمة واشنطن شهادة جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,037.28 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 20 أيار/مايو الماضي.