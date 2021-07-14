شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بفعل تجدد مخاوف الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء فى طريقها صوب تكبد ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تجدد مخاوف الطلب الصيني ، بعد تراجع واردات الخام إلى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم ،وطغي تأثير ذلك على بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،أظهرت انخفاض المخزونات فى الولايات المتحدة للأسبوع الثامن على التوالي.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.7% إلى مستوي 74.66$ ، من مستوى الافتتاح عند 75.17$، و سجل أعلى مستوي عند 75.31$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.4% إلى مستوي 75.94$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 76.24$ ، وسجل أعلى مستوي عند 76.54$.

عند تسوية الأسعار بالأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.4% ،وصعد خام برنت بنسبة 1.7% ، بفضل آمال الطلب فى الولايات المتحدة.

انخفضت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 3% خلال النصف الأول من هذا العام بالمقارنة بالعام السابق ،وهو أول تباطؤ من نوعه منذ عام 2013 ،حيث أدي صيانة المصافي وارتفاع الأسعار العالمية وتخمة المخزونات إلى كبح عمليات الشراء.

قالت مجموعة أوراسيا الاستشارية فى مذكرة إن تقليص الواردات يعاذ إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وتأكل هوامش أرباح المصافي.

وحول موقف تحالف أوبك بلس الأخير ،قالت أوراسيا إذا لم توافق المجموعة على زيادة الإمدادات قريبا فمن المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تدمير الطلب فى الأسواق الناشئة الأكثر حساسية من حيث التكلفة ،خاصة الطلب فى الهند.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 9 تموز/يوليو، فى ثامن انخفاض أسبوعي على التوالي ،أقل من توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 4.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 445.3 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 21 شباط/فبراير 2020 ، فى علامة قوية لمستويات السحب والطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 4.3 مليون برميل.